Viminale, da inizio anno 31.292 i migranti sbarcati in Italia (Di martedì 11 aprile 2023) Dall'inizio dell'anno sono arrivati in Italia 31.292 migranti, quasi quattri volte e mezzo in più rispetto agli arrivi dello stesso periodo del 2021 (7.928). Solo in cinque giorni, dal 7 aprile scorso,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Dall'dell'sono arrivati in31.292, quasi quattri volte e mezzo in più rispetto agli arrivi dello stesso periodo del 2021 (7.928). Solo in cinque giorni, dal 7 aprile scorso,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... askanews_ita : ll Viminale: dall’inizio dell’anno sono 31.292 i #migranti sbarcati in Italia - mttnt88 : @vigilidelfuoco @Viminale All'inizio c'ho letto 'Buona Lasagna'... - sdavite110 : @Palazzo_Chigi annuncia via @Corriere il piano sulla gestione flussi, è un inizio ma per me non basta @Viminale sen… -