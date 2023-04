Villoresi in secca | deficit regionale delle acque | ma nelle prossime ore sono previste piogge

(Di martedì 11 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Torna oggi, martedì 11 aprile, l’acqua nel Naviglio Martesana, mentre si dovrà attendere lunedì 17 aprile per rivedere l’acqua all’interno del canale, attualmente in: uno slittamento in avantidate deciso dal Consorzio Est Ticino, in considerazione della perdurante siccità degli ultimi mesi, che potrebbe essere solo molto parzialmente mitigata dalle... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

La risposta dal Consorzioche gestisce la rete fluviale dei Navigli Ormai ci siamo abituati a vedere gran parte del Naviglio in, con alcuni rifiuti lasciati sul fondale. Ma l'attesa è quasi finita: tra pochi ...L'Idroscalo è in. L'acqua di falda di Milano è sotto di un metro e ottanta rispetto allo zero idrometrico, ...: "Non saranno sottratte risorse idriche al lago Maggiore" di Lucia Landoni ...Il Po è già in"e con le rive ridotte a spiagge di sabbia come in estate" denuncia Coldiretti.prolungate dei Navigli hanno però una spiegazione documentata dal Consorzio di bonifica, ...

Villoresi in secca, nelle prossime ore previste piogge Il Notiziario

La decisione della Consulta di concerto con gli agricoltori dell’Est Milanese. La reimmissione nel Villoresi a metà mese, nel Naviglio operazioni al via dall’11.Giovedì si è tenuto un tavolo regionale in cui i rappresentanti della Giunta lombarda e gli stakeholder del ciclo dell'acqua hanno affrontato quella che ormai è a tutti gli effetti un'emergenza da cui ...