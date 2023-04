VIDEO – Schmidt avvisa l’Inter: «Benfica concentrato anche dopo la sconfitta!» (Di martedì 11 aprile 2023) Roger Schmidt in un’intervista rilasciata su Sky Sport ha richiamato all’attenzione tutta la sua squadra anche dopo l’ultima sconfitta in campionato contro il Porto. Il tecnico dei portoghesi ha comunque parlato bene dell’Inter e si aspetta una grande partita ai quarti di finale di UEFA Champions League. NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri VIDEO sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Rogerin un’intervista rilasciata su Sky Sport ha richiamato all’attenzione tutta la sua squadral’ultima sconfitta in campionato contro il Porto. Il tecnico dei portoghesi ha comunque parlato bene dele si aspetta una grande partita ai quarti di finale di UEFA Champions League. NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezionedi Inter-News.it (clicca qui) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

