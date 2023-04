VIDEO – Nerazzurri di nuovo in Portogallo Benfica-Inter apre i quarti di Champions League | TG Inter-News 11 04 2023

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 aprile 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è su, andata deidi finale in programma questa sera TG IN NERAZZURRO ?edsi sfideranno questa sera per l’andata deidi finale di. Inzaghi ha parlato alla vigilia del match, non sbottonandosi troppo sulle possibili scelte di campo. Nella giornata di ieri sono arrivate anche le parole dell’allenatore dei lusitani Schmidt. Ha parlato della sfida anche il vice-presidente ...