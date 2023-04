VIDEO / Napoli, le ultime da Castel Volturno alla vigilia della sfida di San Siro (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ il giorno che precede la grande serata di San Siro, la sfida Champions tra Napoli e Milan, match di andata dei quarti di finale. Il dubbio che accompagna le ultime ore riguarda l’attacco azzurro e le condizioni di Osimhen, Raspadori e Simeone. A Castel Volturno bel clima e serenità prima della partenza, Spalletti ha visibilmente provato a caricare al massimo il gruppo. Raspadori ha svolto riscaldamento lontano dal gruppo aumentando man mano l’intensità prima di allenarsi con la squadra, presagio di una possibile presenza a San Siro. Osimhen è entrato in campo in un secondo momento svolgendo lavoro differenziato, mentre ancora lontano dal campo Simeone, che come ha fatto sapere il club ha effettuato gli esami ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ il giorno che precede la grande serata di San, laChampions trae Milan, match di andata dei quarti di finale. Il dubbio che accompagna leore riguarda l’attacco azzurro e le condizioni di Osimhen, Raspadori e Simeone. Abel clima e serenità primapartenza, Spalletti ha visibilmente provato a caricare al massimo il gruppo. Raspadori ha svolto riscaldamento lontano dal gruppo aumentando man mano l’intensità prima di allenarsi con la squadra, presagio di una possibile presenza a San. Osimhen è entrato in campo in un secondo momento svolgendo lavoro differenziato, mentre ancora lontano dal campo Simeone, che come ha fatto sapere il club ha effettuato gli esami ...

