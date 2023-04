Video Milan - Napoli | Spalletti | ' ' Abbiamo vinto anche senza Osimhen' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Comincia l'allenamento del #Milan Presente pure #Kalulu Verso #MilanNapoli #ChampionsLeague… - OfficialASRoma : Il gran gol di Cassano in Roma-Milan di ieri! ?? Gli highlights ?? - juventusfc : Oggi nel 1997 ???? Milan 1-6 Juventus - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Milan-Napoli, derby italiano di Champions League: ecco perché è affascinante - Mediagol : VIDEO Milan-Napoli, derby italiano di Champions League: ecco perché è affascinante -

Alla vigilia del derby di Champions League trae Napoli, l'allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti, non si preoccupa dell'assenza di ...Alla vigilia della gara di Champions League in casa del, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, dopo le punture a distanza, si alza in piedi ...... visto che rossoneri e partenopei hanno già un posto garantito in virtù dello scontro diretto In due settimane Inter,e Napoli si giocano tutto in Europa . Torna infatti la Champions League e ...

Ragazzino finge un selfie e dice "Forza Milan" a Zanetti: lui reagisce così Gazzetta

focus dietro le quinte 11.04 19:44 - VIDEO CONFERENCE - Napoli, Spalletti: "Ci dobbiamo divertire, Maldini No problem, Guardiola Mi alzo in piedi per lui" e Di Lorenzo: "Nessun timore, con grinta ...Napoli, 11 apr. (askanews) - Napoli parata a festa, con gli occhi fissi allo scudetto sempre più vicino - i partenipei hanno 16 punti di ...