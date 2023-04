Video Milan - Napoli Champions League, Di Lorenzo: ''Nessun timore'' (Di martedì 11 aprile 2023) Alla vigilia della gara di Champions League in casa del Milan, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, sprona i suoi a non temere i rossoneri. ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 11 aprile 2023) Alla vigilia della gara diin casa del, il capitano del, Giovanni Di, sprona i suoi a non temere i rossoneri. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Comincia l'allenamento del #Milan Presente pure #Kalulu Verso #MilanNapoli #ChampionsLeague… - OfficialASRoma : Il gran gol di Cassano in Roma-Milan di ieri! ?? Gli highlights ?? - juventusfc : Oggi nel 1997 ???? Milan 1-6 Juventus - goodoldpab : RT @Tosattonemio: due riflessioni: 1) lo voglio 2) chissà come mai San Siro nel mondo è associato al Milan. - milan_x_life : RT @cchiaraxdreams: io ve lo giuro il cuore nello zucchero per questi due???????? #nicotelli -