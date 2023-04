VIDEO – Inter-Fiorentina Primavera 2-4 | gol e highlights della gara

(Di martedì 11 aprile 2023) L’di Cristian Chivu ha perso per 2-4 contro la(vedi pagelle). I nerazzurri restano decimi in classifica a quota 33 punti. GOL E– Sconfitta per l’contro i pari etàper 2-4 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. A decidere il match disputato ieri sono stati i gol viola segnati da Berti al 13?, da Kayode al 18? e da Di Stefano al 25? e al 28?. Inutili dunque le reti nerazzurre da parte di Iliev al 42? e da Sarr al 49?. A seguire i gol e glidel match, valido per la 26ª giornata del Campionato1 pubblicati dall’sul proprio canale YouTube. Fonte: YouTube-News - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : #BenficaInter ?? Il futuro è domani, facciamolo nostro ???? #ForzaInter #UCL - mirkonicolino : Come testimonia un video di #FCInter1908, con l'#Inter allo stadio Da Luz di Lisbona è sbarcato anche il presidente… - marifcinter : L'arrivo dell'#Inter al da Luz. Con il presidente Zhang e gli AD Marotta e Antonello anche il presidente del Senato… - albertosaritw : RT @marifcinter: L'arrivo dell'#Inter al da Luz. Con il presidente Zhang e gli AD Marotta e Antonello anche il presidente del Senato Ignazi… - ElettraLippi : RT @teresaarg_: Buongiorno stasera gioca l’Inter -

... archivia l'ultimo turno di campionato come quello dello scudetto consegnato al Napoli e si proietta verso le sfide di Champions che vede impegnate, oltre agli azzurri di Spalletti, anche, ...Benfica -tv su Sky Benfica -in tv sarà anche in pay su Sky con diretta dalle 21, nel dettaglio su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Benfica -...Per la rubrica 'Il Pallone Racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, parla delle italiane impegnate in Europa, tornando anche sull'ultimo turno di campionato. fz/ari/gtr Condividi ...

VIDEO / In panchina c’era Leonardo: Inter, ricordi l’ultima volta ai quarti di Champions fcinter1908

è per questo che cercheremo di fare una grande gara".Così il ct dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia del match contro il Benfica, a Lisbona, per i quarti di finale di Champions.l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Benfica, match valido per la gara di ritorno dei quarti di Champions League 2022/23. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Amazon ...