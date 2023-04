(Di martedì 11 aprile 2023)si sono incontrate solamente tre volte in tutta la loro storia. Di seguito ilpubblicato dal club nerazzurro attraverso il suo canale ufficiale Twitter.– Quello di martedì 11 aprile sarà il quarto incontro in competizioni europee tra. Nei trei nerazzurri hanno ottenuto due vittorie e un pareggio: l’ultima sfida risale alla stagione 2003/04, quando le duesi affrontarono negli ottavi della Coppa UEFA (0-0 a Lisbona, 4-3 a San Siro).si sono affrontate una volta sola tra Coppa dei Campioni e Champions League: si tratta della finale della stagione 1964/65, vinta 1-0 dall’con un gol di Jair. A new #UCL night is ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : Incontri a Lisbona ???? Durante la diretta notturna in città, quante possibilità c’erano che il primo tifoso del Ben… - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: #UefaChampionsLeague, i quarti di finale ???? Vi aspettiamo oggi in prima serata su #Canale5 con un super match: Benfica… - robertopontillo : RT @MedInfinityIT: #UefaChampionsLeague, i quarti di finale ???? Vi aspettiamo oggi in prima serata su #Canale5 con un super match: Benfica… - internewsit : VIDEO - Benfica-Inter, riviviamo i tre precedenti tra le due squadre - - MedInfinityIT : #UefaChampionsLeague, i quarti di finale ???? Vi aspettiamo oggi in prima serata su #Canale5 con un super match: Ben… -

... il precedente Nel 2014 , Amorim giocava neldi Jorge Jesus che eliminò la Juventus nelle semifinali di Europa League : " Sono momenti diversi. No, non ho fatto vedere ildi quelle ...- Inter streaming Il match trae Inter in streaming sarà trasmesso in chiaro sul sito di Sport Mediaset e in pay su Mediaset Infinity , SkyGo e Now .- Inter telecronisti Sky ...Per la rubrica 'Il Pallone Racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, parla delle italiane impegnate in Europa, tornando anche sull'ultimo turno di campionato. fz/ari/gtr Condividi ...

Inzaghi ne cambia 5: Inter così contro il Benfica Gazzetta

Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...Esordio di fuoco questa mattina, in vista della sfida tra Benfica e Inter in programma questa sera. Le ultimissime di formazione, il grande ballottaggio in avanti tra Lukaku e Dzeko e tre motivi per ...