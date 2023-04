Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2023 ore 20:30 (Di martedì 11 aprile 2023) Viabilità DELL’11 APRILE ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INTERESSATA DAL TRAFFICO DI RIENTRO L’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI, PERMANGONO LE CODE A TRATTI DA CASSINO A VALMONTONE, IN DIREZIONE Roma CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE LE ALTRE NOTIZIE IN PROGRAMMA PER VENERDÌ 14 APRILE LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DI TRENITALIA INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI L’AGITAZIONE INTERESSA SOLO TRENITALIA, È PREVISTA DALLE ORE 09.00 ALLE 17.00 SERVIZIO REGOLARE, DUNQUE, NELLE RETI GESTITE DA ATAC, Roma TPL E LA REGIONALE COTRAL RICORDIAMO, SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASOPORTO PUBBLICO, LA CHIUSURA DI VIA DELLA STAZIONE TIBURTINA, QUESTA SERA DALLE ORE 20.30 ALLE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023)DELL’11 APRILE ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINTERESSATA DAL TRAFFICO DI RIENTRO L’AUTOSTRADA-NAPOLI, PERMANGONO LE CODE A TRATTI DA CASSINO A VALMONTONE, IN DIREZIONECODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE LE ALTRE NOTIZIE IN PROGRAMMA PER VENERDÌ 14 APRILE LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DI TRENITALIA INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI L’AGITAZIONE INTERESSA SOLO TRENITALIA, È PREVISTA DALLE ORE 09.00 ALLE 17.00 SERVIZIO REGOLARE, DUNQUE, NELLE RETI GESTITE DA ATAC,TPL E LA REGIONALE COTRAL RICORDIAMO, SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASOPORTO PUBBLICO, LA CHIUSURA DI VIA DELLA STAZIONE TIBURTINA, QUESTA SERA DALLE ORE 20.30 ALLE ...

