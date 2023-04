Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2023 ore 19:15 (Di martedì 11 aprile 2023) Viabilità DELL’11 APRILE ORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE, CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E SAN BASILIO, NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO AL BIVIO PER VIA PALOMBARESE, IN DIREIZIONE MENTANA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023)DELL’11 APRILE ORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DICODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE, CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA CODE SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E SAN BASILIO, NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO AL BIVIO PER VIA PALOMBARESE, IN DIREIZIONE MENTANA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI ...

