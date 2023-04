Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2023 ore 17:45 (Di martedì 11 aprile 2023) Viabilità DEL 11 APRILE ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI IN A1 PER IL TRAFFICO DI RIENTRO DALLE VACANZE PASQUALI CODE A TRATTI DA SAN VITTORE A VALMONTONE, IN DIREIZONE Roma SEMPRE IN A1 MA SULLA DIRETTRICE FIRENZE -Roma, UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE TRE VETTURE, è LA CAUSA DELLE CODE TRA FABBRO E CHIUSI, IN DIREZIONE FIRENZE TRAFFICO SU PRIMA CORSIA RIENTRIAMO A Roma SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, POI TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA CODE SULLE DIRAMAZIONI NORD E SUD RISPETTIVAMENTE DAL BIVIO PER ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023)DEL 11 APRILE ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI IN A1 PER IL TRAFFICO DI RIENTRO DALLE VACANZE PASQUALI CODE A TRATTI DA SAN VITTORE A VALMONTONE, IN DIREIZONESEMPRE IN A1 MA SULLA DIRETTRICE FIRENZE -, UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE TRE VETTURE, è LA CAUSA DELLE CODE TRA FABBRO E CHIUSI, IN DIREZIONE FIRENZE TRAFFICO SU PRIMA CORSIA RIENTRIAMO ASUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, POI TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA CODE SULLE DIRAMAZIONI NORD E SUD RISPETTIVAMENTE DAL BIVIO PER ...

Ztl Rimini nord: nessuna criticità nei primi giorni. Ma Viserba resta divisa ... ancora non al passo con la nuova viabilità. La fase di pre - esercizio avrà una durata di minimo ... Noi proponiamo la chiusura totale del tratto da via Polazzi a Via Roma sempre, in alternativa ... La 'domenica ecologica' torna in Seconda Circoscrizione: più di 50 associazioni presenti ... che per la prima volta ha coinvolto zone della città fuori dal centro storico, da Veronetta a Borgo Venezia passando per Borgo Roma, spinge l'Amministrazione a ipotizzare novità su questo fronte già ... Incidente sulla via del Mare: due feriti Stesso triage, sempre per dinamica, con il quale è stato refertato il passeggero all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità, con la strada densamente ...