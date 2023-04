Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 aprile 2023)DEL 11 APRILE ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI IN A1 PER IL TRAFFICO DI RIENTRO DALLE VACANZE PASQUALI CODE A TRATTI DA SAN VITTORE A VALMONTONE, IN DIREIZONESEMPRE IN A1 MA SULLA DIRETTRICE FIRENZE -, UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE TRE VETTURE, è LA CAUSA DELLE CODE TRA FABBRO E CHIUSI, IN DIREZIONE FIRENZE TRAFFICO SU PRIMA CORSIA RIENTRIAMO ASUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, POI TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA CODE SULLE DIRAMAZIONI NORD E SUD RISPETTIVAMENTE DAL BIVIO PER ...