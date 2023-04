Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2023 ore 15:30 (Di martedì 11 aprile 2023) Viabilità DEL 11 APRILE ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN A1, SULLA DIRETTRICE Roma-NAPOLI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO DI RIENTRO DOPO LE VACANZE PASQUALI, SIAMO TRA CASSINO E VALMONTONE, IN DIREZIONE Roma PROSEGUIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLO STESSO E SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA IN ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E APPIA CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER UN INCIDENTE A LATINA È CHIUSA VIA ISONZO TRA FOGLIANO E STRADA NASCOSA, NELLE DUE DIREZIONI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO ORA IL TRASPORTO MARITTIMO LazioMAR INFORMA CHE OGGI LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 15.00 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023)DEL 11 APRILE ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN A1, SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO DI RIENTRO DOPO LE VACANZE PASQUALI, SIAMO TRA CASSINO E VALMONTONE, IN DIREZIONEPROSEGUIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLO STESSO E SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA IN ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E APPIA CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER UN INCIDENTE A LATINA È CHIUSA VIA ISONZO TRA FOGLIANO E STRADA NASCOSA, NELLE DUE DIREZIONI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO ORA IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE OGGI LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 15.00 ...

