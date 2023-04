Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2023 ore 12:30 (Di martedì 11 aprile 2023) Viabilità DEL 11 APRILE ORE 12.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORMAI RISOLTO SULL’A1 Roma NAPOLI IN DIREZIONE Roma AL MOMENTO CI SONO CODE RESIDUE TRA CEPRANO E FERENTINO ALTRO INCIDENTE SU VIA PONTINA PROVOCA CODE TRA vi AGENIO CIVIE E APRILIA IN DIREZIONE Roma SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E OLGIATA IN DIREZIONE VITERBO INFINE CI SPOSTIAMO SUL X MUNICIPIO DELLA CAPITALE SU VIA DEI RomaGNOLI CODE PER LAVORI ALL’LTEZZA DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE Roma DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023)DEL 11 APRILE ORE 12.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORMAI RISOLTO SULL’A1NAPOLI IN DIREZIONEAL MOMENTO CI SONO CODE RESIDUE TRA CEPRANO E FERENTINO ALTRO INCIDENTE SU VIA PONTINA PROVOCA CODE TRA vi AGENIO CIVIE E APRILIA IN DIREZIONESU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E OLGIATA IN DIREZIONE VITERBO INFINE CI SPOSTIAMO SUL X MUNICIPIO DELLA CAPITALE SU VIA DEIGNOLI CODE PER LAVORI ALL’LTEZZA DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONEDA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

