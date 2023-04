Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2023 ore 09:45 (Di martedì 11 aprile 2023) Viabilità DEL 11 APRILE ORE 09.35 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL’A1 Roma NAPOLI CHE PROVOCA CI CODE TRA IL BIVIO DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI ATTENZIONE A MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE TRAFFICO SCORREVOLE INVECE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE PERMANGONO SOLO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA LAURENTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA INFINE CI SPOSTIAMO VERSO ILCENTRO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTOMNACCIO E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023)DEL 11 APRILE ORE 09.35 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL’A1NAPOLI CHE PROVOCA CI CODE TRA IL BIVIO DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI ATTENZIONE A MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE TRAFFICO SCORREVOLE INVECE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE PERMANGONO SOLO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA LAURENTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA INFINE CI SPOSTIAMO VERSO ILCENTRO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTOMNACCIO E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

