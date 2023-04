Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2023 ore 08:45 (Di martedì 11 aprile 2023) Viabilità DEL 11 APRILE ORE 08.30 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE RISULTA NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI STRDAEE AUTOSTRDAE DELLA Regione SEGNALIAMO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE DI Roma IN CARREGGITA INTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VI LAURENTINA PASSIAMO ALLA CARREGGITA ESTERNA CI SONO CODE PER LAVORI IN CORSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA LAURENTINA PER I CANTIERI ATTIVI OGGI INIZIANO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CASSIA BIS GLI INTERVENTI INTERESSERANNO NELLO SPECIFICO LE RAMPE DI INGRESSO E USCITA CHE DAL RACCORDO IMMETTONO SULLA CASSIA BIS E VICEVESA SIA IN CARREGGITA INTERNA CHE IN CARREGGITA ESTERNA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI PER DEI LAVORI DI SCAVO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023)DEL 11 APRILE ORE 08.30 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI STRDAEE AUTOSTRDAE DELLASEGNALIAMO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE DIIN CARREGGITA INTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VI LAURENTINA PASSIAMO ALLA CARREGGITA ESTERNA CI SONO CODE PER LAVORI IN CORSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA LAURENTINA PER I CANTIERI ATTIVI OGGI INIZIANO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CASSIA BIS GLI INTERVENTI INTERESSERANNO NELLO SPECIFICO LE RAMPE DI INGRESSO E USCITA CHE DAL RACCORDO IMMETTONO SULLA CASSIA BIS E VICEVESA SIA IN CARREGGITA INTERNA CHE IN CARREGGITA ESTERNA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI PER DEI LAVORI DI SCAVO ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 79_Alessio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #RomaTpl Per un cedimento del manto stradale a via Casteldelfino, nel XIV Municipio, la linea di bus 908… - 79_Alessio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Municipio XV, da oggi cantiere per il ripristino della pavimentazione a via Monterosi, tra via Flaminia… - 79_Alessio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Oggi e domani, cantiere notturno (tra le 20,30 e le 6,30) a via della Lega Lombarda per il rifacim… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Oggi e domani, cantiere notturno (tra le 20,30 e le 6,30) a via della Lega Lombarda per il r… - romamobilita : #Roma #viabilità Da oggi lavori sulla Cassia bis, altezza rampe Gra. Previsti restringimenti di carreggiata -