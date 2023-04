Via libera al Def: tre miliardi per il taglio del cuneo fiscale (Di martedì 11 aprile 2023) Archiviate le feste pasquali, il governo affronta subito i dossier economici. A cominciare dal Documento di economia e finanza varato nel pomeriggio dal Consiglio dei ministri - il primo del governo ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 aprile 2023) Archiviate le feste pasquali, il governo affronta subito i dossier economici. A cominciare dal Documento di economia e finanza varato nel pomeriggio dal Consiglio dei ministri - il primo del governo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA I Nuove regole di reclutamento a Mosca, ma negano la mobilitazione. Convocazioni sia per i militari di leva… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi L’Europa prepara il via libera al modello vaccini permanente ??? Giorgetti strappa l’impegno a pi… - matteosalvinimi : Procedure veloci e sblocco dei cantieri per la realizzazione delle infrastrutture idriche e la gestione degli invas… - La_brus : Def, il governo ha deciso di tagliare ancora il cuneo fiscale per “moderare la crescita dei salari” e prevenire una… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Def, via libera del cdm: spunta un nuovo taglio del cuneo fiscale da 3 miliardi. Crescita 2023 prevista a +1%, deficit… -