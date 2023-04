Via libera al Def, Giorgetti “Ambizione responsabile per nuova crescita” (Di martedì 11 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Su proposta del ministro dell'economia e finanze Giancarlo Giorgetti il Consiglio dei ministri ha approvato il documento di economia e finanze del 2023 per il triennio 2024-2026. Il DEF tiene conto di un quadro economico-finanziario che, nonostante l'allentamento negli ultimi tempi degli effetti negativi derivanti dalla pandemia e dal caro energia, rimane incerto e rischioso a causa della guerra in Ucraina, di tensioni geopolitiche elevate, del rialzo dei tassi di interesse ma anche per l'affiorare di localizzate crisi nel sistema bancario e finanziario internazionale. In questo contesto, l'economia italiana continua a mostrare una notevole dose di resilienza e vitalità. Il 2022 si è chiuso con il Pil in aumento del 3,7% e, nonostante il rallentamento congiunturale della seconda metà dell'anno, i più recenti indicatori, tra cui gli indici di fiducia ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Su proposta del ministro dell'economia e finanze Giancarloil Consiglio dei ministri ha approvato il documento di economia e finanze del 2023 per il triennio 2024-2026. Il DEF tiene conto di un quadro economico-finanziario che, nonostante l'allentamento negli ultimi tempi degli effetti negativi derivanti dalla pandemia e dal caro energia, rimane incerto e rischioso a causa della guerra in Ucraina, di tensioni geopolitiche elevate, del rialzo dei tassi di interesse ma anche per l'affiorare di localizzate crisi nel sistema bancario e finanziario internazionale. In questo contesto, l'economia italiana continua a mostrare una notevole dose di resilienza e vitalità. Il 2022 si è chiuso con il Pil in aumento del 3,7% e, nonostante il rallentamento congiunturale della seconda metà dell'anno, i più recenti indicatori, tra cui gli indici di fiducia ...

