Verso Milan-Napoli, Spalletti: "Ci dobbiamo divertire. Maldini? Lo volevo con me allo Zenit"

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della stampa nella giornata che precede il match contro il Milan a San Siro, valevole per i quarti di finale di andata della Champions League. Tanti i temi trattati dal tecnico degli azzurri: dalla mancanza di Osimhen al grande desiderio ai tempi dello Zenit di avere con lui Paolo Maldini. Queste le parole di Spalletti. Sulla partita di domani: "dobbiamo fare un salto in avanti e diventare ancora più grande squadra. La grande squadra gioca con qualunque tipo di avversario ed impone il suo gioco indipendentemente dall'avversario. E' una competizione bellissima, dove dobbiamo anche divertirci. Non eravamo i più forti prima del match di campionato contro il Milan, non siamo ora i più deboli."

