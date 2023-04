Verona | molestano la cameriera | il collega la difende e si becca un pugno | “Potevo perdere l’occhio”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 aprile 2023) Vinitaly, aggredito un cameriere cheva una. Era intervenuto perre laoggetto di pesanti apprezzamenti da parte di alcuni clienti. Lo hanno colpito con una un occhio e un centrotavola di vetro che gli ha rotto il naso. E’ successo al ristorante Maffei di. Vittima Cristian Sicuro, 27enne di Gallipoli, che nello storico locale lavora da oltre un anno. “Non mi era mai capitato di avere a che fare con una tavolata di persone così maleducate – ha raccontato al Corriere veneto – Erano in 18 ma avevano prenotato per 16. Si urlavano da un tavolo all’altro, continuavano a prendere di mira unacon battute sessiste. Poi hanno rotto alcuni bicchieri. E anche toccato le bottiglie da esposizione che abbiamo in cantina”. ...