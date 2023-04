Verona, cameriere difende la collega e aggredito: “Scene da far west”. Denunciata una donna di 26 anni (Di martedì 11 aprile 2023) Aggressione subita da un cameriere del ristorante Maffei di Verona: il suo nome è Cristian Sicuro, 27 anni, picchiato violentemente la sera del martedì 4 aprile per aver difeso una dipendente. Sulla vicenda ha parlato la stessa vittima, che ha spiegato le circostanze al Corriere del Veneto: “Io non so che cosa gli sia successo – racconta il ragazzo – stavamo parlando tranquillamente, ci stavamo spiegando. Lui ha abbassato lo sguardo e mi ha sferrato un pugno in pieno viso, che è andato a colpire l’occhio sinistro. E mentre io mi tenevo l’occhio dal dolore ho fatto in tempo a vedere la sua ragazza che prendeva qualcosa, era un centrotavola in vetro, e me l’ha scagliato in faccia, provocandomi un fortissimo dolore al naso”. A causa dell’aggressione, la vittima ha riportato un vistoso taglio sotto l’occhio destro e un livido all’occhio. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Aggressione subita da undel ristorante Maffei di: il suo nome è Cristian Sicuro, 27, picchiato violentemente la sera del martedì 4 aprile per aver difeso una dipendente. Sulla vicenda ha parlato la stessa vittima, che ha spiegato le circostanze al Corriere del Veneto: “Io non so che cosa gli sia successo – racconta il ragazzo – stavamo parlando tranquillamente, ci stavamo spiegando. Lui ha abbassato lo sguardo e mi ha sferrato un pugno in pieno viso, che è andato a colpire l’occhio sinistro. E mentre io mi tenevo l’occhio dal dolore ho fatto in tempo a vedere la sua ragazza che prendeva qualcosa, era un centrotavola in vetro, e me l’ha scagliato in faccia, provocandomi un fortissimo dolore al naso”. A causa dell’aggressione, la vittima ha riportato un vistoso taglio sotto l’occhio destro e un livido all’occhio. ...

