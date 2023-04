Veneto | compensi fino a 1 400 euro a medici specializzandi in prima linea

(Di martedì 11 aprile 2023) Milano, 11 apr. (Adnkronos Salute) - Il governatore delLuca Zaia ha firmato un protocollo d'intesa con le università di Padova e Verona, siglato per gli atenei dai due rettori, sui criteri e le modalità di erogazione dei benefici ai- previsti dalla legge regionale nr. 34 del 17 novembre 2020 - in relazione all'impegno profuso per far fronte all'emergenza Covid-19. La Giunta veneta, su proposta dell'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, ha già stanziato la somma complessiva di 784mila. I beneficiari - spiega una nota regionale - sono suddivisi in tre fasce individuate a seconda dell'entità dell'impegno richiesto, con un compenso massimo di 1.400per la, 750per la seconda e 350per la ...

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato il Protocollo d'Intesa con ... I beneficiari sono suddivisi in tre fasce, con un compenso di 1.400 euro per la prima, 750 euro per la seconda e 350 euro ...