“Vedere” l’arte attraverso le mani | mostra da toccare allo spazio espositivo Cento4

Bergamo. Dal 15 aprile al 14 maggio 2023 l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo e l'Associazione culturale Cento4, in collaborazione con lo studio d'Architettura Balini, presentano CON-TATTO: percorso tattile composto da sculture di artisti contemporanei, di diverso stile ed ispirazione. I curatori hanno concepito la mostra quale opportunità di conoscere l'arte non con la vista ma attraverso l'esplorazione tattile, invitando i visitatori a farsi condurre, bendati, da guide non vedenti. L'intento dell'iniziativa è far comprendere le particolari condizioni percettive dei non vedenti, illustrare le modalità proprie dei disabili visivi di accostarsi all'arte e valorizzare il tatto quale strumento di conoscenza della realtà, attraverso l'esplorazione tattile di opere d'arte.

