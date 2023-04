Vede la Madonna che lacrima sangue: sparita la veggente di Trevignano (Di martedì 11 aprile 2023) Gisella Cardia la presunta veggente della Madonna di Trevignano Romano sul Lago di Bracciano, a Roma, è sparita. Non si è fatta più Vedere dal 6 aprile, alla vigilia del Venerdì Santo di Pasqua. Avrebbe lasciato la località laziale per andare all’estero o al convento di San Vincenzo a Bassano. Un avviso sul sito dedicato alle presunte apparizioni, che sarebbero in corso dal 2016, confermerebbe l’ipotesi. “Gli incontri sono momentaneamente sospesi con data da destinarsi” recita il cartello, riferendosi ai colloqui che la donna accordava ai suoi seguaci. La vicenda che Vede protagonista Gisella, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, è da qualche giorno all’attenzione della procura di Civitavecchia a seguito di una denuncia. Gisella Cardia ha sospeso i ‘colloqui’ con i suoi seguaci e ha ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 aprile 2023) Gisella Cardia la presuntadelladiRomano sul Lago di Bracciano, a Roma, è. Non si è fatta piùre dal 6 aprile, alla vigilia del Venerdì Santo di Pasqua. Avrebbe lasciato la località laziale per andare all’estero o al convento di San Vincenzo a Bassano. Un avviso sul sito dedicato alle presunte apparizioni, che sarebbero in corso dal 2016, confermerebbe l’ipotesi. “Gli incontri sono momentaneamente sospesi con data da destinarsi” recita il cartello, riferendosi ai colloqui che la donna accordava ai suoi seguaci. La vicenda cheprotagonista Gisella, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, è da qualche giorno all’attenzione della procura di Civitavecchia a seguito di una denuncia. Gisella Cardia ha sospeso i ‘colloqui’ con i suoi seguaci e ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Hikarinya : LA REUNION Sto mf ha cercato per tutto sto tempo la mugliera dispersa, senza darsi pace e non accettando che sia m… - pattiina : buongiorno, mia nipote ha paura della madonna e quando vede le statue piangenti in tv scoppia a piangere - zazoomblog : Medjugorje. Messaggio per oggi: che cosa vede la Madonna nei nostri cuori? - #Medjugorje. #Messaggio #oggi:… - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: che cosa vede la Madonna nei nostri cuori? - annalisa_pis : RT @aleiandi: A Sulmona il giorno di Pasqua si celebra il rito della 'Madonna che scappa (corre) in piazza'. In questo video si vede uno de… -