Vecchie videocassette rare | fino a 200 000 euro di valore se hai una di queste

(Di martedì 11 aprile 2023) Pochi sanno che il mercato del collezionismo è molto più vasto delle solite banconote e dei francobolli. Ebbene si, esistono pezzi diassoluto anche nel mondo dei contenuti video su supporto VHS, lecon le quali si intrattenevano le generazioni anni ’80-’90 prima dell’arrivo del DVD. Un esemplare tra quelli che elencheremo ha raggiunto all’asta l’incredibile somma di 200.000 dollari, andiamo a scoprire tutto nelle prossime righe! “Top Gun” Prima edizione commercializzata in America: 8.200 dollari La nota testata The Sun conferma che una copia della prima distribuzione didella nota pellicola “Top Gun” che consacrò Tom Cruise è stata venduta in un asta per la bellezza di 8.200 dollari. “Teenage Mutant Ninja Turtles”: 28.500 dollari Una particolare versione della VHS di ...