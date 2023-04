“Vassalli”. Macron fa l'anti-Usa per convenienza. Ma la Nato si può spaccare (Di martedì 11 aprile 2023) «Se mettiamo le basi per una vera autonomia strategica europea, sarebbe paradossale seguire la politica statunitense in una sorta di riflesso dettato dal panico»: il presidente della repubblica francese Emmanuel Macron vuole improvvisamente apparire come il numero uno degli antiamericani, almeno a livello di immagine, nel vecchio continente. La parola magica, «Vassalli», da cucire addosso a coloro che seguono la linea atlantista, è quella che permette di far credere che lui «ha la schiena dritta», a differenza dei colleghi europei. Un colpo di teatro che nasconde un calcolo machiavellico. Intanto, Macron è riuscito a far arrivare alle grandi aziende francesi un portafogli ricco di sontuosi contratti siglati con il governo di Pechino, e quindi deve ringraziare, almeno per un po' di tempo, i cinesi. ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) «Se mettiamo le basi per una vera autonomia strategica europea, sarebbe paradossale seguire la politica statunitense in una sorta di riflesso dettato dal panico»: il presidente della repubblica francese Emmanuelvuole improvvisamente apparire come il numero uno degliamericani, almeno a livello di immagine, nel vecchio continente. La parola magica, «», da cucire addosso a coloro che seguono la linea atlsta, è quella che permette di far credere che lui «ha la schiena dritta», a differenza dei colleghi europei. Un colpo di teatro che nasconde un calcolo machiavellico. Intanto,è riuscito a far arrivare alle grandi aziende francesi un portafogli ricco di sontuosi contratti siglati con il governo di Pechino, e quindi deve ringraziare, almeno per un po' di tempo, i cinesi. ...

