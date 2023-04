(Di martedì 11 aprile 2023)da 20 a, più le sanzioni penali, per quanti distruggano, disperdano, deteriorino o rendano "in tutto o in pinservibili o non fruibili beni culturali" ed altre sanzioni ...

Lo prevede la bozza del ddl oggi in cdm anche per intervenire contro gli atti di eco - vandalismo sulle opere d'. Il provvedimento destina i proventi delle multe al Mic in modo che siano ...Il settimanale di Artribune sul mercato dell'Nome Email Presa visione dell' presto consenso ... Due sono gli interventi normativi proposti nel testo per colpire i già ribattezzati "eco -", ......subiti dalle opere d'italiane , alcune delle quali hanno subito danni per migliaia di euro, Fratelli d'Italia ha deciso di proporre una stretta preventiva per evitare che gli eco -...

Vandali d'arte, multe fino a 60mila euro per il ripristino - Politica Agenzia ANSA

Multe da 20 a 60mila euro, più le sanzioni penali, per quanti distruggano, disperdano, deteriorino o rendano "in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali" ed altre sanzioni amministr ...Il governo dichiara guerra agli eco-attivisti di 'Ultima generazione' (e non solo) e ai vandali che danneggiano beni culturali ... per i responsabili degli atti vandalici contro opere d’arte o luoghi ...