Valencia CF: Kluivert sta finendo il mese di aprile (Di martedì 11 aprile 2023) 2023-04-11 13:34:47 Giorni caldissimi per il calcio iberico! lLe cattive notizie non arrivano mai da sole. Justin Kluivert è rotto. Il club ha confermato l'infortunio muscolare dell'attaccante olandese, occorso durante il primo tempo della gara di domenica scorsa contro l'Almeria. Il giocatore si è dovuto ritirare dopo uno sprint in cui ha raggiunto la parte posteriore della coscia. La sconfitta di Kluivert è molto delicata per Baraja. L'attaccante era diventato il miglior giocatore della squadra nell'ultimo mese, segnando gol decisivi. che ha regalato punti ossigeno al Valencia. Nonostante il periodo di assenza non sia stato reso pubblico, si stima un minimo di tre settimane, quindi l'intero mese di aprile potrebbe perdersi nel tratto più decisivo della stagione. Il referto ...

