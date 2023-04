“Vale | to be a rock and not to roll” a Tavullia inaugurato un murale per Valentino Rossi

(Di martedì 11 aprile 2023)ntinonon smette mai di rimanere nei cuori dei suoi tifosi ed in generale in tutto il mondo delle moto. A, comune della provincia di Pesaro Urbino, è statonella giornata di martedì 11 aprile undedicato al nove volte Campione del Mondo di motociclismo in quattro diverse classi. All’inaugurazione presente anche lo stessontinooltre alla sindaca della cittadina. Ilè stato realizzato grazie ad un progetto promosso dall’amministrazione comunale che unisce arte e sport per celebrare una delle icone indiscusse del motociclismo mondiale; che unisce arte e sport per celebrare una delle icone indiscusse del motociclismo mondiale con unrealizzato a. A ...

Tavullia (PU) - 'Vale, To be a Rock' è un progetto che unisce arte e sport per celebrare una delle icone indiscusse del motociclismo mondiale attraverso la realizzazione di un murale realizzato a Tavullia.

‘Vale, To Be a Rock’, un murale a Tavullia per Valentino Rossi fanoinforma

'Vale, to be a rock and not to roll', un murale a Tavullia (Pesaro Urbino per Valentino Rossi, nove volte campione del mondo di motociclismo in quattro diverse classi. (ANSA) ...A realizzarla, sulla parete di un edificio nel cuore del paese di Tavullia, uno degli street artist italiani più noti: Andrea Buglisi. Oggi l’inaugurazione alla presenza dello stesso campione del moto ...