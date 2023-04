Valditara sulla maestra dell’Ave Maria, la versione del ministro dalla relazione riservata: «Non era la prima volta: 20 giorni di stop non sono troppi» (Di martedì 11 aprile 2023) «Non si tratta della recita episodica di una preghiera, ma di reiterate preghiere e canti religiosi nelle ore disciplinari». Dopo qualche giorno di silenzio, anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha voluto dire la sua sulla vicenda di Marisa Francescangeli, la maestra di Oristano sospesa e con lo stipendio dimezzato per aver fatto recitare preghiere e inni religiosi durante le ore di lezione. Ieri, 10 aprile, Valditara aveva liquidato ogni richiesta di commento con un tweet lapidario: «Rerum causas cognoscere. Se non intervengo in determinate situazioni ci sono buoni motivi». Oggi però il ministro ha rotto il silenzio e, intervenendo in diretta al Tg4, ha spiegato i motivi dietro la sospensione di Francescangeli. In base alla relazione ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) «Non si tratta della recita episodica di una preghiera, ma di reiterate preghiere e canti religiosi nelle ore disciplinari». Dopo qualche giorno di silenzio, anche ildell’Istruzione Giuseppeha voluto dire la suavicenda di Marisa Francescangeli, ladi Oristano sospesa e con lo stipendio dimezzato per aver fatto recitare preghiere e inni religiosi durante le ore di lezione. Ieri, 10 aprile,aveva liquidato ogni richiesta di commento con un tweet lapidario: «Rerum causas cognoscere. Se non intervengo in determinate situazioni cibuoni motivi». Oggi però ilha rotto il silenzio e, intervenendo in diretta al Tg4, ha spiegato i motivi dietro la sospensione di Francescangeli. In base alla...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? @VittorioSgarbi rivela in diretta un sms del ministro #Valditara sulla maestra sospesa per un'Ave Maria: 'Mi ha s… - Barbibarba : RT @NicolaPorro: ?? @VittorioSgarbi rivela in diretta un sms del ministro #Valditara sulla maestra sospesa per un'Ave Maria: 'Mi ha scritto.… - paolocosso : Valditara sulla maestra dell’Ave Maria, la versione del ministro dalla relazione riservata: «Non era la prima volta… - Open_gol : Dopo qualche giorno di silenzio, anche il ministro dell'Istruzione dice la sua sulla sospensione di Marisa Francesc… - AndreaAsilo : RT @NicolaPorro: ?? @VittorioSgarbi rivela in diretta un sms del ministro #Valditara sulla maestra sospesa per un'Ave Maria: 'Mi ha scritto.… -