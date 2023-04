Vaccino mRna contro i tumori? Occhio a cercare l’elisir di lunga vita

(Di martedì 11 aprile 2023) Oramai siamo all’apoteosi dei vaccini in senso generale. In un lungo articolo pubblicato su la Repubblica, viene presentato con grande enfasi il seguente annuncio di Moderna: “Entro il 2030 potremmo avere ille malattie che sono la principale causa di morte”, come io l’infarto. “Tutto merito dell’, già risolutivoCovid“. Quindi già dalla premessa, con la quale si suggerisce ancora una volta la balla di vaccini che avrebbero salvato la specie umana dall’estinzione, ci aspettiamo un resoconto encomiastico di una sperimentazione ancora molto in alto mare e dai risvolti etico-sociali piuttosto discutibili, se non altro per come viene proposta la questione. Ma procediamo con ordine. Come funziona ili ...

... dopo che la societa' farmaceutica ha comunicato ritardi per il suocontro l'influenza; la notizia del giorno e' pero' che Moderna spera di offrire vaccini aper diversi tipi di tumore, ...Genova, 11 apr. Nei prossimi 5 anni sara' pronto unper i tumori. E una cosa straordinaria. Grazie ai vaccini per il Covid, si e' fatto in 12 ...ad oggi hanno osteggiato la tecnologia a...... sia in monoterapia che potenziata con un. A riconoscere la necessità di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato durante la pandemia sono le stesse aziende farmaceutiche e ...

Vaccini contro cancro e infarto: la rivoluzione con l'mRNA la Repubblica

I nuovi vaccini adopereranno la tecnologia m-RNA, la stessa strada utilizzata per la messa a punto del siero anti C-19. In breve e in sostanza, questa tipologia di vaccino agisce “insegnando” alla ...“Progressi straordinari che ci sta portando la tecnologia a mRna. Ora mi domando: che cosa faranno quelli che fino a oggi la hanno osteggiata Peggio per loro. Vorrà dire che noi ci cureremo il tumore ...