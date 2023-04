Vaccini contro cancro e infarto | l’annuncio di Moderna

(Di martedì 11 aprile 2023) Entro il 2030 potrebbero arrivare iil, le malattie cardiovascolari e quelle auto-immuni. Lo riferisce il Guardian riportando l‘annuncio dell’azienda americanache, dopo ianti-Covid, sta lavorando a quelliil virus sinciziale eil melanoma, per entrambi i quali ha ottenuto dall’Fda americana la breaktrough therapy, ovvero la procedura accelerata di approvazione. “Iche arriveranno saranno molto efficaci, e salveranno centinaia di migliaia se non milioni di vite. Credo che saremo in grado di offrirepersonalizzati anti-numerosi diversi tipi di tumore alla popolazione mondiale“, ha spiegato il dottor Paul Burton, ...

... l'approvazione per una corsia preferenziale di approvazione del vaccinoil melanoma e il ...legata al Coronavirus ha portato a una nuova tecnologia che consente di mettere a punto...il cancro, Moderna: "Grandi aspettative per il 2030" L'azienda farmaceutica americana ha annunciato che riuscirà a sviluppare deitalmente innovativi che ci sono buone ...Frasi(in primis) ma ancheil governo, composte con la vernice rossa sui muri esterni di un cimitero . E a corredo, la firma inconfondibile degli autori: la doppia vu inscritta nel ...

