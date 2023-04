Vacanze di Pasqua e genitori separati

(Di martedì 11 aprile 2023) Quando interviene la separazione e ci sono dei figli, è necessario che iorganizzino la ripartizione di tutte le festività, quindi anche del periodole. Il nostro codice civile non indica con chi debbano stare i bambini durante quei giorni e ogni famiglia, quindi, deve adottare le proprie regole. Come sempre, questo potrà avvenire grazie all'accordo tra ioppure la decisione sarà presa dal Tribunale. Quando si raggiunge una soluzione congiunta, è molto probabile che il papà e la mamma tengano conto delle abitudini della famiglia. Per esempio, se la famiglia ha sempre festeggiato lacon i nonni paterni è ragionevole che questa tradizione non venga compromessa a causa della separazione. È una scelta di buon senso, pertanto, e secondo questo esempio, prevedere che i bambini stiano con il ...

