Vacanza da brividi nel B&B in Svezia | famiglia scopre un quadro inquietante | la mamma racconta tutto sui social

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 aprile 2023) Una storia che potrebbe essere l’inizio di un film horror. Così la presenta Il Messaggero onlinendo una notizia pubblicata su The Mirror. Il giornale inglese la riporta così: “Unascioccata ha scoperto un dipinto di una bambina che assomiglia stranamente al loro figlio mentre soggiornava in un B&B “spettrale”. Latornava da unae ha fatto sosta in questa isolata proprietà rurale. Sono arrivati al tramonto e mentre stavano per sedersi a cena una delle tre figlie ha detto alla: “C’è una foto di Barney sul muro”. Si trattava in realtà di un dipinto che somigliava in modo impressionante al figlioletto di un anno. L’opera d’arte del pittore svedese Carl Larsson rappresenta una scena bucolica e raffigura una bambina ma con un viso molto simile a quello del ...