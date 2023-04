USA-Filippine: al via le esercitazioni militari annuali (Di martedì 11 aprile 2023) Al via le esercitazioni militari annuali USA-Filippine. Le esercitazioni, che si concluderanno il 28 aprile, vedranno una collaborazione senza precedenti tra le forze armate statunitensi e quelle Filippine. Le esercitazioni arrivano tra le crescenti tensioni nella regione. Al via le esercitazioni militari USA-Filippine Gli USA e le Filippine hanno iniziato le loro più grandi esercitazioni Leggi su periodicodaily (Di martedì 11 aprile 2023) Al via leUSA-. Le, che si concluderanno il 28 aprile, vedranno una collaborazione senza precedenti tra le forze armate statunitensi e quelle. Learrivano tra le crescenti tensioni nella regione. Al via leUSA-Gli USA e lehanno iniziato le loro più grandi

