Usa, caccia alla “talpa” che ha trafugato i documenti top secret dell’intelligence (Di martedì 11 aprile 2023) Notizie sulle perdite degli eserciti di Russia e Ucraina, avvisi sulla situazione nel Mar cinese meridionale, report sulle attività di un leader ribelle Houthi in Yemen: il Pentagono è ancora al lavoro per capire la portata della fuga di documenti di intelligence avvenuta nei giorni scorsi. “Il Dipartimento della Difesa sta lavorando senza sosta per definire la portata della diffusione, l’obiettivo e l’impatto, nonché le misure di contrasto”, ha detto Chris Meagher, assistente del segretario alla Difesa per gli affari pubblici. “Stiamo indagando – ha aggiunto – per capire come sia successo. Si sta valutando attentamente come vengano distribuite queste informazioni e a chi. Stiamo anche cercando di stabilire cosa potrebbe essere stato diffuso”. L’ufficio della Difesa è stato informato per la prima volta sulla fuga di notizie il 6 aprile: secondo quanto ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023) Notizie sulle perdite degli eserciti di Russia e Ucraina, avvisi sulla situazione nel Mar cinese meridionale, report sulle attività di un leader ribelle Houthi in Yemen: il Pentagono è ancora al lavoro per capire la portata della fuga didi intelligence avvenuta nei giorni scorsi. “Il Dipartimento della Difesa sta lavorando senza sosta per definire la portata della diffusione, l’obiettivo e l’impatto, nonché le misure di contrasto”, ha detto Chris Meagher, assistente del segretarioDifesa per gli affari pubblici. “Stiamo indagando – ha aggiunto – per capire come sia successo. Si sta valutando attentamente come vengano distribuite queste informazioni e a chi. Stiamo anche cercando di stabilire cosa potrebbe essere stato diffuso”. L’ufficio della Difesa è stato informato per la prima volta sulla fuga di notizie il 6 aprile: secondo quanto ...

