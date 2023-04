Usa | bimbo di 6 anni sparò alla maestra | incriminata la madre

(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ stataladel bambino di 6che lo scorso gennaiosuain Virginia, ferendola in modo grave. La 25enne Deja Taylor è stata accusata di negligenza nei confronti del figlio e di aver conservato in modo irresponsabile l’arma, che lei aveva comprato legalmente e che il bambino ha potuto facilmente trovare ed usare. La donna rischia fino a 6di prigione. Inoltre, verrà convocato un grand jury per continuare l’inchiesta e affrontare le “questioni di sicurezza” sollevate dvicenda, in relazionepossibili responsabilità da parte dei vertici della scuola, che non avrebbero agito quando era emerso, anche prima della sparatoria, che il bambino aveva portato un’arma. “La ...

Lo scorso gennaio è giunta dagli Stati Uniti , per la precisione dello stato della Virginia, una notizia tragica relativa ad un bambino di soli sei anni che ha portato un'arma a scuola e ha sparato ad ...

La polizia statunitense ha incriminato Deja Taylor, la mamma del bambino di 6 anni che lo scorso gennaio sparò alla sua maestra in Virginia, ferendola in modo grave. La 25enne è accusata di negligenza ...