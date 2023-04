Uomini e Donne spoiler 11 aprile | bufera contro Armando | ha mentito a tutti?

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 11 aprile 2023) Martedì 11tornerà in ondadopo la breve pausa per le festività pasquali. In tale occasione vedremo che sarà mandata in onda la prima parte della registrazione effettuata il 7. Nello specifico vedremo che si parlerà principalmente del trono over. Al centro dell’attenzione ci saràIncarnati. Alcuni presenti, infatti, L'articolo proviene da KontroKultura.