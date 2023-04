Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 11 04 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 11 aprile 2023) Magari non avrà fatto i provini per il Gf Vip o per Temptation Island (ma poi a Temptation Island con chi? Con Sgianett? LOL) ma se dopo ladidi oggi Armando Incarnato non entrerà di diritto nel cast di Mare Fuori per fare il parente di qualche moccioso dell’IPM sarà un’ingiustizia clamorosa, perché lui quel ruolo ce l’ha proprio nel sangue! No, ma davvero, qualcuno mi spiega il motivo di questa reazione così spropositata, con tanto di lacrime agli occhi e ‘T vogl ben com na sor‘ rivolto alla signora Maria De Filippi? Cioè l’enorme accusa mossa da Aurora Tropea (il cui ritorno comunque continua a donarci valanghe di trash, io lo so che le verrà nuovamente botolata tra 3,2,1 ma grazie guerriera, ti stai comunque spendendo per la patria) era che Armando avesse dei manager (addirittura tre, sono praticamente lui e ...