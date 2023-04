Uomini e Donne | le dichiarazioni shock di dame e cavalieri | la produzione di Maria De Filippi l' ha fatto davvero!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 11 aprile 2023) LadiDeha messo i volti noti del parterre dil'uno contro l'altro: lescottanti che non ti aspettiè un programma amatissimo e non possiamo negare che in tutti questi anni, moltissimi telespettatori si sono appassionati anche ai volti noti del parterre e alle dinamiche. Basti pensare a Gemma Galgani, o ancora Ida Platano e Riccardo Guarnieri, tutti seguitissimi sui social non solo per le loro storie che raccontano in tv, ma anche perché nel tempo sono diventati dei veri e propri personaggi nel mondo dello spettacolo.resta uno dei programmi più seguiti nella fascia pomeridiana e non solo: anche le repliche che vanno in onda su La 5 o ...