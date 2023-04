Uomini e donne, colpo di scena: non ci sono più dubbi, Andrea e Nicole hanno mentito! (Di martedì 11 aprile 2023) E’ scattato il bigliettino Gate a Uomini e donne. Le anticipazioni del dating show del programma ci fanno sapere che oltre ad Armando Incarnato vicino ad abbandonare il format anche al trono classico è successo di tutto. Nicole Santinelli e Andrea Foriglio smascherati: stanno mentendo Protagonista Nicole Santinelli finita nel mirino per via di un L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 11 aprile 2023) E’ scattato il bigliettino Gate a. Le anticipazioni del dating show del programma ci fanno sapere che oltre ad Armando Incarnato vicino ad abbandonare il format anche al trono classico è successo di tutto.Santinelli eForiglio smascherati: stanno mentendo ProtagonistaSantinelli finita nel mirino per via di un L'articolo proviene da KontroKultura.

