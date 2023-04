Uomini e Donne, Armando “ricatta” la De Filippi: la sua richiesta fa arrabbiare Gianni Sperti (Di martedì 11 aprile 2023) Nella puntata odierna di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Armando Incarnato è stato accusato di avere un manager e di non essere interessato a trovare l’amore in trasmissione, bensì a diventare popolare e a guadagnare soldi tramite ospitate e pubblicità. Il cavaliere ha lasciato lo studio furioso, ma dalle anticipazioni sappiamo già che tornerà e soprattutto che porrà Maria De Filippi davanti a un out-out, una sorta di ricatto: tornerà nel parterre maschile a una sola condizione. Ovviamente questo discorso scatenerà l’indignazione generale, in primis dell’opinionista Gianni Sperti, che metterà a tacere l’uomo. Uomini e Donne anticipazioni, la rabbia di Armando Incarnato Come riportato dalle anticipazioni riguardanti ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 aprile 2023) Nella puntata odierna didi Maria DeIncarnato è stato accusato di avere un manager e di non essere interessato a trovare l’amore in trasmissione, bensì a diventare popolare e a guadagnare soldi tramite ospitate e pubblicità. Il cavaliere ha lasciato lo studio furioso, ma dalle anticipazioni sappiamo già che tornerà e soprattutto che porrà Maria Dedavanti a un out-out, una sorta di ricatto: tornerà nel parterre maschile a una sola condizione. Ovviamente questo discorso scatenerà l’indignazione generale, in primis dell’opinionista, che metterà a tacere l’uomo.anticipazioni, la rabbia diIncarnato Come riportato dalle anticipazioni riguardanti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : Festeggiamo oggi 171 anni al vostro #servizio Oltre un secolo e mezzo di storia caratterizzato da passione e dedizi… - matteosalvinimi : Auguri a donne e uomini della Polizia di Stato, orgoglio nazionale da 171 anni volto all’impegno quotidiano e al sa… - trash_italiano : Ci pensate che alla fine ci siamo arresi e, per forza di cose, abituati al nuovo jingle di Uomini e Donne? - infoitcultura : Uomini e Donne, Luca Salatino in crisi con Soraia Ceruti? Il gesto che preoccupa i fan - simo28887168 : RT @Pamela8620: Le donne con le palle cazzute non hanno bisogno di un uomo. Non hanno bisogno di nessuno per brillare perché lo fanno già d… -