"Uomini e Donne", Armando Incarnato minaccia di lasciare la trasmissione: ecco perché (Di martedì 11 aprile 2023) A ' Uomini e Donne ' Armando Incarnato è ancora una volta al centro delle polemiche. Questa volta, però, il cavaliere campano minaccia di abbandonare il talk dei sentimenti di Maria De Filippi . A ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 aprile 2023) A 'è ancora una volta al centro delle polemiche. Questa volta, però, il cavaliere campanodi abbandonare il talk dei sentimenti di Maria De Filippi . A ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : Festeggiamo oggi 171 anni al vostro #servizio Oltre un secolo e mezzo di storia caratterizzato da passione e dedizi… - matteosalvinimi : Auguri a donne e uomini della Polizia di Stato, orgoglio nazionale da 171 anni volto all’impegno quotidiano e al sa… - FratellidItalia : ?? Auguri agli uomini e alle donne della @poliziadistato, da 171 anni al servizio della Nazione con coraggio, spirit… - kompass980 : @cLexa1_00 @GeronimoJustice @ZanAlessandro 1 Io non manderei mio figlio a ballare da “femmina” in mezzo a “mezzi uo… - Drowninginlove_ : RT @SofsStJames: A parte tutta la misoginia della cosa, gli anticonvenzionali dovete darli agli uomini perché in un anno possono mettere in… -