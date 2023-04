Uomini e Donne | anticipazioni 11 aprile 2023 | ultime news su Armando Incarnato | oggi il trono di Nicole

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 aprile 2023) Dopo la pausa per via della Pasquetta,torna, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la scelta di Lavinia, che è felice al fianco di Alessio Corvino, e dopo le non poche polemiche al centro dello studio tra i protagonisti delOver,i riflettori su chi e su quale storia saranno puntati? E cosa accadrà nel salotto, che vede al timone da anni Maria De Filippi? Ecco tutte le. Tutti controStando alleandrà in onda la puntata che è stata registrata venerdì scorso, prima di Pasqua. E molto probabilmente, come ha anticipato l’esperto Lorenzo Pugnaloni, si inizierà col ...