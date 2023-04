Uomini e Donne | anticipazioni 11-13 aprile | Nicole infrange regolamento

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 11 aprile 2023) Ledelle prossime puntate di, che andranno in onda dall'11 al 13, rivelano che si inizierà, come sempre, dal trono over. Al centro dell'attenzione ci sarà Armando Incarnato. Il giovane sarà posto al centro di una segnalazione che animerà parecchio la situazione. Il clima diventerà così teso al punto che il protagonista prenderà una decisione piuttosto drastica. Anche al trono classico ci saranno delle situazioni decisamente movimentate. Nello specifico, infatti, vedremo cherà ildella trasmissione a causa di Andrea e in studio scoppierà il caos. Segnalazione su Armando Incarnato a: puntate dall'11 al 132023 Nelle puntate ...