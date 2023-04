United Rugby Championship | Treviso in Sudafrica per l’ultimo attacco alla zona playoff

(Di martedì 11 aprile 2023) Sono sbarcati oggi a Città del Capo i giocatori della Benettonin vista dei prossimi due turni dell’. Due trasferta indecisive per la rimonta dei veneti che sognano ancora un posto nei. E Marco Bortolami ha scelto trenta giocatori per la doppia sfida. I biancoverdi scenderanno in campo venerdì 14 aprile alle 18:30 contro gli Sharks all’Hollywoodbets Kings Park di Durban, mentre una settimana dopo, venerdì 21 aprile, alle ore 18.30 sarà la volta del match contro i Dhl Stormers al Danie Craven Stadium di Città del Capo. Due sfide, come detto, fondamentali per mantenere vive le speranzedella formazione veneta, con la stagione regolare che si chiuderà proprio a Città del Capo per Lamaro e compagni. La Benetton ...

In vista dell'appuntamento di Tolone, la squadra allenata da Marco Bortolami è volata in Sudafrica per le due sfide conclusive della stagione regolare dellaChampionship : contro gli ...... come già si era ipotizzato dopo la convocazione con la Nazionale, ma anche il terza linea argentino equiparato potrebbero approdare alle Zebre nelloChampionship. Se così fosse, ...I precedenti Le due compagini militano nello stesso campionato delloChampionship e si sono già sfidate in diverse circostanze. Nei 22 precedenti totali fra le due formazioni, i gallesi ...

