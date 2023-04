(Di martedì 11 aprile 2023)Lab è indi nuoveup e PMI innovative costituite da non più di 5 anni ad alto contenuto tecnologico e innovativo. La candidatura per l’edizione 2023 è attiva fino al 18 aprile. Le realtà selezionate avranno l’opportunità di partecipare ad attività strutturate all’interno di un programma intensivo focalizzato su business e investment matching. Come funzionaLab ConLab founder e CEO incontreranno potenziali partner e investitori realmente interessati a supportare o investire nei singoli business, entrando in contatto con il network di. Infatti, l’edizione 2023 della Piattaforma di BusinessLab a favore di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StartUP__News : #UniCredit #StartLab mette sul piatto programma di mentorship personalizzato, supporto di un gestore UniCredit e pr… - Orrick : RT @OrrickItaly: ?? Attilio Mazzilli è ospite della serie Green Program di @UniCredit_IT dedicata a #startup e #scaleup protagoniste dell’#i… - OrrickItaly : ?? Attilio Mazzilli è ospite della serie Green Program di @UniCredit_IT dedicata a #startup e #scaleup protagoniste… -

L'affaire Orcel aveva pure coinvolto la consigliera Jayne - Anne Gadhia che, secondo quanto rivelato dal Financial Times , avrebbe deciso di lasciare il board didopo essere stata accusata ...L'ecosistema dell'innovazione è stato al centro del RoadshowLab realizzato a Palazzo Magnani, sede della banca a Bologna. Un incontro per riflettere sull'importanza di fare sistema per sostenere la crescita delle startup in un contesto - ...Questo è la prova dell'impegno dei nostri azionisti a riconoscere e apprezzare le nuove politiche per quello che sono, dimostrando che il successo disarà davvero collettivo. Desideriamo ...

UniCredit Start Lab cerca startup e PM: 10mila euro in palio | F-Mag F-Mag

I quattro nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile sono localizzati in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Saranno in grado di coprire i fabbisogni annui di circa 9 mila famiglie ita ...Indagine UniCredit-Nomisma: Gli asset che creano valore per la filiera vitivinicola italiana e le 8 aziende Best Ambassador premiate ...