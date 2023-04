Una prova di analfabetismo strategico. Patalano legge le parole di Macron sulla Cina (Di martedì 11 aprile 2023) Primo: in politica, come nella commedia, il tempismo è fondamentale. Evan Feigenbaum ha colto nel segno: sotto certi aspetti i commenti di Emmanuel Macron erano decisamente nel suo stile. Perché questo clamore? Direi che il tempismo è stato davvero scarso. Con alcuni giorni di guerra psicologica sul potenziale “blocco” (“pattuglia d’ispezione”) seguito da una prova piuttosto significativa di “accerchiamento” di Taiwan, qualsiasi commento che comprendesse l’appello di Xi all’unità sarebbe stato inappropriato. Secondo: valutazione analitica spuria. Il ragionamento alla base delle dichiarazioni è ancora peggiore. Suggerendo che gli Stati Uniti stanno “accelerando” e la Cina “reagisce in modo eccessivo”, Macron ha fornito la più ingannevole e analiticamente analfabeta rappresentazione del processo di coercizione nello ... Leggi su formiche (Di martedì 11 aprile 2023) Primo: in politica, come nella commedia, il tempismo è fondamentale. Evan Feigenbaum ha colto nel segno: sotto certi aspetti i commenti di Emmanuelerano decisamente nel suo stile. Perché questo clamore? Direi che il tempismo è stato davvero scarso. Con alcuni giorni di guerra psicologica sul potenziale “blocco” (“pattuglia d’ispezione”) seguito da unapiuttosto significativa di “accerchiamento” di Taiwan, qualsiasi commento che comprendesse l’appello di Xi all’unità sarebbe stato inappropriato. Secondo: valutazione analitica spuria. Il ragionamento alla base delle dichiarazioni è ancora peggiore. Suggerendo che gli Stati Uniti stanno “accelerando” e la“reagisce in modo eccessivo”,ha fornito la più ingannevole e analiticamente analfabeta rappresentazione del processo di coercizione nello ...

