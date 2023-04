Una pausa in Honduras prima di presentare l'ennesima domanda per Sanremo (Di martedì 11 aprile 2023) Svelato il cast ufficiale de L’isola dei famosi 2023. La sedicesima edizione del reality show partirà lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5. Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, Ilary Blasi. Nel ruolo di opinionisti ci sono Vladimir Luxuria e il debuttante Enrico Papi. “L’isola dei famosi 2023”, i concorrenti: chi sono i naufraghi guarda le foto Leggi anche › Spuntano i primi concorrenti a “L’Isola dei famosi 2023”: presenti Suor Cristina e Cecchi Paone (col fidanzato) ... Leggi su iodonna (Di martedì 11 aprile 2023) Svelato il cast ufficiale de L’isola dei famosi 2023. La sedicesima edizione del reality show partirà lunedì 17 aprile inserata su Canale 5. Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, Ilary Blasi. Nel ruolo di opinionisti ci sono Vladimir Luxuria e il debuttante Enrico Papi. “L’isola dei famosi 2023”, i concorrenti: chi sono i naufraghi guarda le foto Leggi anche › Spuntano i primi concorrenti a “L’Isola dei famosi 2023”: presenti Suor Cristina e Cecchi Paone (col fidanzato) ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolasavoia : Su #Rai3, debutta in 2ª serata, #LeRagazze, con Francesca Fialdini, programma che negli anni scorsi andava in 1ª se… - sogoldenhes94 : bisogno di una pausa dalla vita - TessaTrisRose : @lordbacio Hai fatto bene ?? Adesso farò una pausa ma devo dare il tempo alle zucche di crescere quindi l'avrei fatta comunque ?? - g69jordan : @Nina6_15 Sapevo già un po’ la storia ma non tutti i particolari. Ho visto questo ma a metà mi son preso una pausa… - And_P98 : @mart120600217 Si certo.. però capisci che se altri come noi due usano Twitter per staccare 5 minuti dalla sua gior… -